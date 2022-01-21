نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز أرض مجانية عبر موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 2022 في المقال التالي
من أبرز ما يتم البحث عنه هو خطوات حجز أرض مجانية عبر موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 2022. بعد التصريحات الأخيرة بشأن انطلاق التسجيل والحجز في الأراضي المجانية في العديد من المناطق بالمملكة، عبر منصة سكني الرقمية وإليك التفاصيل وآليات الحجز في السطور المُقبلة.
برنامج سكني الأراضي المجانية 1443
أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان في المملكة عن توافر المخططات السكنية المجانية. في كل أنحاء المملكة، ويمكن للمستفيدين التقدم للحصول عليها وفقًا لشروط برنامج سكني للحصول على الدعم. وقد أطلقت الوزارة المبادرة وإعادة طرح العديد من الأراضي موزعة على 75 مخطط. وقد شهد عام 2017 تخصيص 85 ألف رقم من قبل صندوق التنمية العقارية.
حجز أرض مجانية عبر موقع وزارة الشؤون البلدية 1443
حجز أرض مجانية عي عبارة عن خدمة إلكترونية تُتيحها بوابة سكني التابعة لوزارة الشئون البلدية. ويتم الحجز إلكترونيًا بخطوات سهلة وسريعة. يتم اختيار قطعة أرض من المخططات المتاحة المتوفرة في مناطق المملكة. ويُمنح المواطن المستحق على قطعة أرض مجانيّة بدون مقابل مالي متنوعة المساحات، وذلك بناءً على المخططات المتوفرة لدى الوزارة، بشرط التعهد ببناء مسكن عليها خلال مدة معينة وأن يتم البناء خلال 6 أشهر.
خطوات حجز أرض مجانية عبر موقع وزارة الإسكان 2022
يمكن حجز قطعة أرض مجانية مُقدمة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان من خلال إتباع الخطوات الآتية:
- الانتقال لمنصة سكني
- النقر على الحلول السكنية ومن القائمة المنسدلة اختر خدمة الأراضي السكنية المجانية
- انقر على احجز الآن وسوف تنتقل إلى لصفحة عرض المخططات السكنية المتاحة للحجز
- انقر على منتجات سكني واختر البناء الذاتي
- انقر على أيقونة الأراضي ثم حدد نوع المشروع وحدد المنطقة السكنية ثم النقر على بحث
- اختر أحد المشاريع الموجودة وانقر على المعاينة ثم النقر على الخريطة لتظهر المعلومات أمامك.
- اختر رقم البلوك ثم رقم القطعة المخصصة للأرض
- النقر على بحث تأكيد الحجز من خلال حجز قطعة الأرض وتوقيع العقد برسالة نصية
- ثم إدخال رمز التفعيل المرسل على الجوال
- وبعد توقيع العقد سوف يظهر أمامك رسالة لتأكيد الحجز
- تم توقيع العقد بنجاح
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