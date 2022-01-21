من أبرز ما يتم البحث عنه هو خطوات حجز أرض مجانية عبر موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 2022. بعد التصريحات الأخيرة بشأن انطلاق التسجيل والحجز في الأراضي المجانية في العديد من المناطق بالمملكة، عبر منصة سكني الرقمية وإليك التفاصيل وآليات الحجز في السطور المُقبلة.

برنامج سكني الأراضي المجانية 1443

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان في المملكة عن توافر المخططات السكنية المجانية. في كل أنحاء المملكة، ويمكن للمستفيدين التقدم للحصول عليها وفقًا لشروط برنامج سكني للحصول على الدعم. وقد أطلقت الوزارة المبادرة وإعادة طرح العديد من الأراضي موزعة على 75 مخطط. وقد شهد عام 2017 تخصيص 85 ألف رقم من قبل صندوق التنمية العقارية.

حجز أرض مجانية عبر موقع وزارة الشؤون البلدية 1443

حجز أرض مجانية عي عبارة عن خدمة إلكترونية تُتيحها بوابة سكني التابعة لوزارة الشئون البلدية. ويتم الحجز إلكترونيًا بخطوات سهلة وسريعة. يتم اختيار قطعة أرض من المخططات المتاحة المتوفرة في مناطق المملكة. ويُمنح المواطن المستحق على قطعة أرض مجانيّة بدون مقابل مالي متنوعة المساحات، وذلك بناءً على المخططات المتوفرة لدى الوزارة، بشرط التعهد ببناء مسكن عليها خلال مدة معينة وأن يتم البناء خلال 6 أشهر.

خطوات حجز أرض مجانية عبر موقع وزارة الإسكان 2022

يمكن حجز قطعة أرض مجانية مُقدمة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان من خلال إتباع الخطوات الآتية: