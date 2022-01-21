نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم فى الدعم السكنى بالسعودية 1443 وموعد صرف الدعم الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم فى الدعم السكنى بالسعودية 1443، التي يبحث عنها العديد من المواطنين من كافة أرجاء المملكة، التي تقدم فيها الحكومة السعودية السعي الدائم وراء مصالح المواطنين وترعى وتهتم بتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة الفقراء والمحتاجين، ومن هذا المنطلق اتجتهت الحكومة من خلال وزارة الشئون البلدية والقروية فى محاولة تقديم المساعدات السكنية للمواطنين السعوديين الذين لا مأوى لهم أو لا يستطيعون على شراء سكن خاص بهم، حيث ترى المملكة دائما ان المساعدات السكنية من اهم المساعدات التي يبحث عنها الجميع، لذا يمكن لأي شخص تنطبق عليه الشروط التقديم على الدعم السكني، تمنح الحكومة السعودية للمواطنين المساعدة والمساندة في توفير المسكن للمستحقين وتحمل تكاليف السكن الخاص بهم، وهو من اهم أهداف المباردات الخاصة بالدعم كمبادرة سكنى، ونستعرض فى المقال طريقة التقديم فى خدمة الدعم السكنى بالخطوات وايضا موعد صرف الدعم السكنى 1443.

طريقة التقديم فى الدعم السكنى بالسعودية 1443

يهتم المواطنين داخل المملكة العربية السعودية خاصة الفقراء والمحتاجين بالبحث عن طريقة التقديم الخاصة بالتسجيل فى دعم سكنى بالسعودية 1443، وذلك بعد اعلان الحكومة عن توفير خدمة الدعم السكنى لمن لا مأوى لهم ولا يتحملون دفع تكاليف بناء منزل لهم، ويأتى الدعم السكنى الخاص بالمبادرة من خلال صندوق التنمية العقارية عن طريق طرح المنتجات السكنية المختلفة المدعومة، ولمعرفة طريقة التسجيل للحصول على الدعم السكنى يرجى متابعة الخطوات الهامة الاتية جيدا:

يتم الدخول على الموقع الالكترونى الرسمى للاسكان (منصة سكني). يتم الضغط على كلمة التسجيل الجديد (وذلك فى حالة لم يتم التسجيل من قبل). تظهر صفحة اخرى لاستكمال المعلومات المخاصة بك. بعد اكمال البيانات المطلوبة، يجب التأكد من تفعيل الحساب فى سكنى. يتم التقديم على طلب وحدة سكنية (من خلال استرجاع المعلومات الخاصة بك على الموقع). يجب إدخال البيانات الخاصة بك مثل (المؤهل التعليمي، مدة الاقامة الخارجية اذا كنت فى الخارج). ينبغي تحديد ما إذا كنت حصلت من قبل على دعم سكنى ام لا. يتم ادخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم للتواصل معه مثل (رقم الجوال، البريد الالكترونى)، وذلك لوفير امكانية بالتواصل مع المتقدم فى حالة القبول على الحصول للدعم السكنى. يجب متابعة شروط الدعم السكني.

موعد صرف الدعم السكنى 1443

يهتم المواطنين خاصة المتقدين على طلب الحصول على الدعم السكنى داخل المملكة العربية السعودية بالبحث عن موعد صرف الدعم السكنى وهى الخدمة التى توفرها الحكومة داخل المملكة للمواطنين المحتاجين والفقرا الذين لا مأوى لهم ولا يستطيعون على شراء وحدة سكنية، وقد اعلنت وزارة الأسكان على موعد صرف الدعم السكنى عن طريق تحويل الاموال على الحسابات الخاصة بالمستفيدين وذلك فى يوم الرابع والعشرين فى كل شهر وبالنسبة لشهر يناير يوافق الموعد الخاص بصرف الدعم يوم الاثنين 21 من جمادى الثانية 1443.

مواعيد عمل خدمة عملاء الدعم السكنى 1443

يهتم المواطنين السعوديين الذين قامو بالتقدم على الحصول على الدعم السكنى بمعرفة عدد مواعيد العمل الخاصة ببرنامج سكنى وهى الخدمة التى أطلقتها وزارة الإسكان السعودية للمواطنين الفقراء الذين يملكون سكن خاص بهم او مأوى لهم، وتكون مواعيد العمل متاحة فى جميع الأوقات حيث أنهم يعملون طوال الأسبوع لمدة سبعة أيام و٢٤ ساعة يوميا، وبذلك بهدف التواصل مع المسؤولين عن المبادرة وأيضا بهدف الاستفسارات للمهتمين والمتقدمين بطلب للحصول على الدعم السكنى، وإليك رابط أرقام هواتف وزارة الإسكان.

وصلنا للختام إذا كنت بحاجة للدعم سجل في التعليقات أسفل هذا المقال طريقة التقديم فى الدعم السكنى بالسعودية 1443 وموعد صرف الدعم الجديد.