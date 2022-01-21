نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الأفراد العسكريين 1443هـ المعلنة من وزارة الدفاع السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب الأفراد العسكريين 1443هـ، التعديل الجديد لسلم رواتب الأفراد العسكريين في وزارة الدفاع، بعد موافقة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين على جدول الرواتب الجديدة للأفراد العسكريين بعد تقديمه من قبل وزارة الدفاع السعودي، وذلك للإعلان عنه بشكل رسمي كل العاملين داخل القطاع العسكري، حيث يتم تحديث سلم الرواتب بشكل سنوي حتى يتماشى مع معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

سلم رواتب الأفراد العسكريين 1443هـ

تتضمن التعديل الجديد في سلم رواتب الأفراد العسكريين، كلا من الراتب الأساسي للأفراد العاملين بالجيش السعودي، بالإضافة إلى رواتب الضباط والجنود ايضا، فقد حرصت وزارة الدفاع على إقرار زيادة جديدة في قيمة البدلات والمكافآت الخاصة بالعاملين بالقطاع العسكري، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار في شهر يناير الجاري أول العام الجديد 1443 هـ، بعد قيام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالموافقة عليه حتى يتم العمل به بشكل رسمي بالبلاد

التعديل في الرواتب بعد الزيادة المقررة كما يلي:

الراتب الخاص برتبة ملازم 6609 ريال سعودي

الراتب الخاص برتبة الملازم أول 7609 ريال سعودي

الراتب الخاص برتبة النقيب 9215 ريال سعودي

الراتب الخاص برتبة رائد 11705 ريال سعودي

الراتب الخاص برتبة المقدم 12735 ريال سعودي

الراتب الخاص برتبة العقيد 14365 ريال سعودي

الراتب الخاص برتبة العميد 16350 ريال سعودي

الراتب الخاص برتبة اللواء 18600 ريال سعودي

تقديم وزارة الدفاع

فقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بتقديم وزارة الدفاع السعودي، من جانب الوزارة حتى يتم التقدم من المواطنين السعوديين لشغل التخصصات المطلوبة والمختلفة داخل في وزارة الدفاع التجنيد ومنها ما يلي:

من ضمن التخصصات المطلوبة وتم الإعلان عنها لشغلها فيما يخص حملة شهادة البكالوريوس رجال، الحاسب الآلي والاتصالات والإلكترونيات، والدفاع المدني والإدارة الفندقية، إدارة أعمال وإدارة عامة والقانون، الصحة والسلامة المهنية، وعلم التمريض وطب الطوارئ، وغيرها.

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لحملة شهادة البكالوريوس من النساء هي، إدارة أعمال والإدارة العامة والقانون، التمريض، وعلم النفس، الاعلام والإعلام ألإلكتروني والاجتماع والخدمة الاجتماعية، اللغة الإنجليزية والفرنسية، نظم معلومات الحاسب الآلي، وغيرها، ويمكن التعرف على باقي التخصصات المطلوبة والمؤهلات من خلال زيارة موقع الإلكتروني الرسمي للوزارة