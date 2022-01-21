نتائج القبول الموازي لطلاب العراق عام 2022 في جميع محافظات العراق PDF من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج القبول الموازي لطلاب العراق عام 2022، التعرف على نتائج القبول الموازي لطلاب العراق عام 2022، بعد قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق برفعها على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت تيسيرا على الطلاب في معرفة النتائج الخاصة بهم، كما حددت ضوابط معينة للالتحاق بالجامعات العراقية سنتحدث عنها خلال المقال وأيضا سنتطرق حول مصاريف الجامعات العراقية المقررة هذا العام، فقد تم الإعلان سابقا عن التفاصيل الخاصة بمؤهلات الطلبة والطالبات من خلال قناة التعليم الموازي حتى يستطيع الطلبة الامتحان بعد القيام بالمراجعة من خلالها.

نتائج القبول الموازي بالعراق 2022

قامت وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق بإرسال طلبات الطلاب العراقيين إلى كل الجامعات الموجودة بالعراق سواء الخاصة أو العامة، حرصا منها على تطوير وتحديث الأداء الأكاديمي لدى الطلاب، حيث قامت بتوفير نتائج هذا العام بصيغة بي دي اف، ويمكن الاستعلام عن النتائج القبول الموازي من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب في البداية بالدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يقوم الطالب بتسجيل رقم الامتحان الخاص به داخل المكان المخصص له، فضلا عن كتابة اسمه.

يقوم الطالب بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

ستظهر النتيجة الخاصة بالطالب في صيغة ملف بي دي اف، ثم يتم تحميل الملف النتائج من على الموقع.

يمكن للطالب الدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي، بهدف التعرف على جميع الكليات المتاحة له في كافة المحافظات العراقية المختلفة.

مصاريف الجامعات العراقية 2022

بعد الإعلان عن معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي والتي سيتم ذكرها الآن، تم تحديد المصاريف الجامعية ليعرفها الطلاب، سواء للطب العام او الصيدلة أو طب الاسنان، وهي كما يلي:

المصاريف الخاصة بالطب العام 4.500.000 دينار عراقي المصاريف الخاصة بطب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي المصاريف الخاصة بالصيدلة 3.250.000 دينار عراقي وبالنسبة لشروط القبول في تلك الجامعات نذكر التالي:

الضوابط المعلنة النقاط التالية: