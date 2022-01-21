اليمن.. التحالف يدمر منصات صواريخ للحوثيين في البيضاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الجمعة، عن تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة البيضاء، تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وطالب التحالف، في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية على حسابها في تويتر، المدنيين في صنعاء بالابتعاد عن معسكرات وتجمعات ميليشيات الحوثي.

ودعا التحالف المدنيين إلى إخلاء أي موقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وذلك لأغراض عسكرية.

وفي وقت سابق ليلة الجمعة، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات ميليشيات الحوثي في الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

وأشار التحالف في بيان، إلى استهداف أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة بالحديدة، حيث تدير عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة عملياتها من موانئ الحديدة.

وأشار التحالف إلى أن ميناء الحديدة يعد شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية.

وقال التحالف إن الحوثيين استغلوا اتفاق ستوكهولم، واستخدموه مظلة للحماية، وتهديد حرية الملاحة البحرية.