كأس ملك إسبانيا: أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من اللقب

ودع برشلونة حامل اللقب بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد الخسارة 3-2 أمام مضيفه أتليتيك بيلباو، بعد وقت إضافي في دور الستة عشر، الخميس.

وتقدم بيلباو بتسديدة رائعة من إيكر مونياين في مرمى مارك-أندريه تير شتيجن.

وأدرك الوافد الجديد فيران توريس التعادل للفريق الضيف بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء محرزا هدفه الأول مع الفريق الكتالوني.

وأعاد إنياجو مارتينيز التقدم لبيلباو قبل أربع دقائق من النهاية، لكن برشلونة أجبر مضيفه على خوض الوقت الإضافي بعد إدراك التعادل عبر بيدري في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحسم مونياين فوز بيلباو من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد استشارة حكم الفيديو المساعد، بسبب لمسة يد ضد جوردي ألبا.

وانضم بيلباو إلى ريال مدريد وريال سوسيداد وفلنسيا وريال بيتيس ورايو فايكانو ومايوركا وقادش في دور الثمانية. وتقام القرعة الجمعة.

وتلقى موسم برشلونة الكارثي ضربة أخرى، حيث سبق أن ودع الفريق دوري أبطال أوروبا، وخرج أنسو فاتي وبيدري للإصابة خلال الخسارة أمام بيلباو.

وكان برشلونة توج باللقب في الموسم الماضي بعد الفوز 4-صفر على بيلباو.