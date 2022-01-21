هل أعطى بايدن روسيا الضوء الأخضر لشن غزو محدود لأوكرانيا؟

جدة - نرمين السيد - وقالت بساكي، فى مقابلة مع قناة "CNN"، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن اعتبار تصريحات بايدن بأنها "الضوء الأخضر" لروسيا لشن عملية "غزو محدود" للأراضى الأوكرانية: "هذا لا يعكس على الإطلاق نوايانا، إنه لا يمثل قطعا الرسالة التى نحاول نحن، وبالدرجة الأولى الرئيس، توجيهها إلى الرئيس (الروسى فلاديمير) بوتين".

وخلال مؤتمر صحفى عقدته الخميس أشارت بساكى إلى أن إدارة بايدن لا تستثنى أيا من الإجراءات التى تم الإعلان عنها سابقا كرد فعل على الهجوم المحتمل من قبل روسيا على أوكرانيا.

ولفتت مع ذلك إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى للينكن، سيبحث مع فريق الأمن القومى لبلاده الخطوات المقبلة بعد العودة من جنيف حيث يجرى الجمعة محادثات مع نظيره الروسي، سيرغى لافروف.

وأكدت بساكى فى هذا السياق أنها لا تستطيع حاليا قول أى شيء حول اتصال محتمل جديد بين بايدن وبوتين.

ويأتى هذا التصريح بعد أن قال بايدن، فى وقت سابق من الخميس، إن "غزوا محدودا لأوكرانيا من قبل روسيا" قد يؤدى إلى رد فعل أقل شدة من قبل الناتو، الأمر الذى أثار انتقادات من السلطات فى كييف.