نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمسجلين الجُدد و كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد بالريال السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 هو أكثر ما يهتم به قطاع كبير من المواطنين في جميع انحاء السعودية، وذلك للتعرف على موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الذي يتم تقديمه من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية للمستحقين في جميع انحاء السعودية من المواطنين لتوفير الدعم وضمان سداد كافة احتياجات الأشخاص محدودي الدخل في السعودية، حيث تقدم عدد كبير من المواطنين للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور خلال الفترة الماضية، ونستعرض من خلال هذه السطور موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 والتعرف على أهم الشروط اللازمة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

كانت وزارة الموارد البشرية السعودية قد اطلقت نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية بداية من شهر نوفمبر 2021، وقد قامت بفتح باب التقديم والتسجيل للحصول على الدعم والمعاش للمستحقين بناء على توافر الضوابط والشروط اللازمة، وقد حددت وزارة الموارد البشرية السعودية موعد نزول الضمان الاجتماعي بعد اثبات استحقاق المواطن المعاش، حيث يتم نزول المعاش بعد شهر من قبول الطلب المقدم من قبل المواطن في السعودية، حيث يتم الاستعلام عن الاستحقاق الخاصة بالمعاش من خلال الموقع الرسمي الذي تم تحديده من قبل الوزارة وهو موقع الدعم والحماية الاجتماعية الجديد رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المطور .

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

ولكي يتم استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية لابد من توافر بعض الضوابط والشروط التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ومن اهم هذه الشروط التي تم تحديدها ما يلي.

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

ان يكون المتقدم من محدودي الدخل.

يشترط أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم عن 35 عام.

أن يكون المستحق من الفئات المستهدفة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

يجب أن يكون الدخل الشهري الخاص بالمستحق لا يقل عن الحد الادنى الخاص بمعاش الضمان الاجتماعي وهو 1100 ريال سعودي بالنسبة لرب الاسرة، ومبلغ 550 ريال سعودي بالنسبة لأحد افراد الاسرة.

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بالريال السعودي

الفرد بمفرده فسيكون راتب الضمان له هو ألف ريال سعودي، في حين أن حد الإعفاء المقدم هو ٢٠٠٠ ريال.

والأسرة مكونة من فردين فسيكون راتب الضمان المحدد لهم هو ١٢٨٥ ريال، في حين أن حد الإعفاء المقدم هو ٢٠٠٠ ريال.

الأسرة مكونة من ثلاثة أفراد فسيكون راتب الضمان المحدد لهم هو ١٧٥٠ ريال، في حين أن حد الإعفاء المقدم هو ٢٠٠٠ ريال.

والأسرة مكونة من أربعة أفراد فسيكون راتب الضمان المحدد لهم هو ١٨٥٥ ريال، في حين أن حد الإعفاء المقدم هو ٢٠٠ ريال.

الأسرة التي تتألف من خمسة فسيكون فإن راتب الضمان الخاص بهم هو ٢١٤٠ ريال، في حين أن حد الإعفاء المقدم هو ٢١٤٠ ريال.

والأسرة التي تتألف من ستة أفراد فسيكون راتب الضمان الخاص بهم هو ٢٤٢٥ ريال ، في حين أن حد الإعفاء المقدم هو ٢٤٢٠ ريال.

الأسرة التي تتألف من سبعة أفراد فسيكون راتب الضمان الخاص بهم هو ٢٧١٠ريال في حين أن حد الإعفاء المقدم هو ٢٧١٠ ريال.

والأسرة التي تتألف من ثمانية أفراد رراتب الضمان الخاص بهم هو ٢٩٩٥ ريال في حين أن حد الإعفاء المقدم هو ٣٠٠٠ريال.

الأسرة التي تتألف من تسعة أفراد فسيكون راتب الضمان الخاص بهم هو ٣٢٨٠ ريال في حين أن حد الإعفاء المقدم هو ٣٢٨٠ ريال.

والأسرة التي تمتلك عدد ١٠ أفراد فسيكون راتب الضمان الاجتماعي هو ٣٥٦٠ في حين أن حد الإعفاء المقدم هو ٣٥٦٠ ريال.

الأسرة التي تتألف من١١ شخص فسيكون راتب الضمان الاجتماعي لها هو ٣٨٤٠ ريال، في حين أن حد الإعفاء المقدم هو ٣٨٤٠ ريال.

الاعتراض على نتائج المستحقين في الضمان الإجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إمكانية أى شخص تقديم اعتراض على نتائج المستحقين في الحصول على المعاش عن طريق الموقع الرسمي للوزارة وذلك خلال 30 يوم فقط من تاريخ الطلب وبعد التعرف على قواعد التظلمات التي يتم قبولها، وفي أغلب الحالات يكون رفض الطلب لأحد الأسباب التالية وهي:

عدم إدخال المتقدم لجميع البيانات والمستندات المطلوبة وعدم توضيح الممتلكات التي لديه.

عدم كتابة الراتب الشهري للمتقدم بشكل واضح.

كما أضافت الوزارة أن موعد صرف المعاش سيكون في أول يوم من كل شهر هجري للمستحقين القدامى، إما عن المستحقين الجدد فلم يتم الإعلان عن موعد نزول الصرف لهم حتى الوقت الحالي.