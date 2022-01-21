صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية امس الخميس الموافق العشرون من يناير الجاري، أن اليوم هو بداية إيداع دفعات معاشات المستحقين الجدد، كما أكد على انتظار باقي المستحقين من إعلان نتائج أهليتهم، حيثُ سوف يتم إرسال لهم رسائل نصية عبر أرقامهم الهاتفية تفيدهم بموعد صرف المعاش وايداعه داخل الحسابات البنكية الخاصة بهم، ومن المعروف أن تختلف قيمة الإيداع من مستحق لأخر حسب عدد أفراد المستفيد وقيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه.

شروط الاستحقاق من معاش الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443

معاش الضمان الاجتماعي المطور هو صورة من صور الدعم الاجتماعي، حيثُ يتم صرف مبالغ مالية للأسر المتضررة من تكاليف الحياة، كما تحاول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جاهدة بتوحيد موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي، كما أنها نصت بمجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل الاستحقاق من معاش الضمان الاجتماعي المطور، ويمكن تلخيص تلك الشروط في الأتي:

أن يكون المتقدم للاستحقاق من اهلي المملكة العربية السعودية

كما يلزم اقامت المتقدم داخل أراضي الحجاز العربية

ألا يمتلك رب الأسرة أملاك ذات قيمة عالية

في حالة تعدد أسرات المستحق، يتم صرف معاش لكل أسرة على حدا

يشترط عدم إقامة المستحق داخل اي من دور الإيواء او المراكز الحكومية التي توافرها الدولة.

الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف المعاشات للمستحقين الجدد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سوف يتم صرف معاشات المتقدمين في شهر ديسمبر الماضي لعام 2021، من الشهر الجاري، كما يتم صرف باقي الطلبات المتقدمة بداية من الشهر القادم فور صدور الموافقة على طلباتهم، ولقد تم احتساب صرف معاش بحد أدنى 1100 للمستقل ورب الأسرة و550 ريال لكل فرد من افرا الأسرة.

خطوات التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الإلكتروني