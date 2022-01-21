نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وشروط صرف الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد في نظام الدعم الجديد sbis للحصول على معاش «الموارد البشرية» في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد وشروط صرف الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد يترقب عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور تبعا للنظام الجديد المتبع في السعودية، والذين قاموا بالتقديم خلال الفترة الأخيرة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور المطروح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وهو الدعم الذي تم طرحه لتقديم الدعم للفئات المستحقة بناء على الضوابط والشروط اللازمة، استعلام نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي ( المطور ) 1443 وأسماء المقبولين في معاش الضمان الجديد عبر «الموارد البشرية» وقد تم الاعلان عن موعد صرف الدعم للمستحقين المقبولين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد والتعرف على اهم الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل.

موعد وشروط صرف الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد

بناء على الطريقة والآلية التي يتم بناء عليها احتساب وطرح معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، فمن المقرر ان يتم صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد من المواطنين السعوديين بداية من الشهر التالي لصدور القرار الخاص بالحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، فنجد أن المواطنين الذين قاموا بتقديم الطلب الخاص بالمعاش خلال شهر ديسمبر الماضي يمكنهم الحصول على الدعم في شهر يناير الجاري، حيث كانت وزارة الموارد البشرية قد اكدت عدم ارسال رسائل نصية خاص بالمستحقين للدعم عبر ارقام الهواتف الخاصة بهم لتتضمن الحصول على الدعم والموافقة عليه من قبل وزارة الموارد البشرية، حسب يبدأ صرف قيمة المعاش بداية من يوم الاحد كمان يمكن معرفه رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المطور و الفئات المستفيدة المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد.

شرح التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة لاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور، ومن اهم هذه الشروط ما يلي.

ان يكون المستحق للدعم من المواطنين السعوديين.

يشترط ان يكون المستحق مقيم بشكلٍ دائم في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون الدخل الخاص بالأسرة او الشخص المستقل عن الحد الأدنى الخاص بالحصول على المعاش وهو 1100 ريال بالنسبة لرب الاسرة، وكذلك 550 ريال لكل فرد في الاسرة.

يشترط ان يتم استيفاء كافة للمتطلبات والشروط الخاصة بالاسرة من حيث الصحة وتعليم الابناء والتي يتم تحديدها مسبقا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

الا يكون المستحق مقيم في احد دور الرعاية او السجون في السعودية.

بعد الإعلان عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر يناير تزايدت التساؤلات حول كيفية الاعتراض على نتائج المستحقين في الضمان الاجتماعي المطور، فهناك بعض الأشخاص على الرغم من انطباق كافة الشروط عليهم الإ أنهم لم يتم إدراجهم في قائمة المستحقين للمعاش، ولهذا فهم فى حاجه الي الاعتراض على نتائج المستحقين في الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير والذى يتم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.