مزايا جديدة في واتساب الذهبي whatsapp gold 2022 جعلته الأول في عدد عمليات التحميل

مزايا جديدة في واتساب الذهبي whatsapp gold 2022 نستعرضها معكم، حيث أن واتساب الذهبي هو نسخة مطورة عن تطبيق واتساب العادي حيث يحتوي على العديد من المزايا لا يمكننا الحصول عليها من خلال واتساب العادي أهمها أنه يمنحنا القدرة على إخفاء أننا متصلون في الوقت الحالي كما يمنحنا القدرة على عدم إظهار صحين القراءة لكل من يقوم بإرسال رسالة لنا إلى جانب أنه أصبح متوافر ضد الحظر في وقتنا الحالي لذا دعونا نتعرف على المزيد من المزايا المتوفرة في واتساب الذهبي.

مزايا جديدة في واتساب الذهبي whatsapp gold 2022

تم إصدار هذا التطبيق مع توفيره لعدد لا حصر له من المزايا حيث ساعد على جذب عدد كبير من الأفراد بالاستغناء عن الواتساب العادي حتى يقوموا بتحميل هذا التطبيق والتمتع بتلك المزايا، لكن الأمر الوحيد الذي قد يزعج بعض الأفراد هو أن واتساب الذهبي لا يتوفر على جوجل بلاي بل نكون في حاجة لتحميله من خلال جوجل وميديا فاير وبعد انتهاء التحميل يجب علينا تثبيته بأنفسنا على الهاتف.

يحتوي أيضًا هذا الواتساب على العديد من الثيمات تستطيع من خلالها أن تقوم بتغيير أيقونة التطبيق من الخارج بما يتلاءم معك أو ثيمات تجعلك قادر على تغيير هيئة الواتساب من الداخل، وتستطيع حتى أن تقوم بتعديل الواتساب من الخارج وضبطه على شكل واتساب نظام الايفون لتتمتع به كما يروق لك مع إمكانية تغيير الخط بعدد كبير من الخطوط المتوفرة داخل التطبيق.

مميزات واتساب الذهبي