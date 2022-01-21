رويترز: مقتل مساعد سابق لأسامة بن لادن بغارة أميركية باليمن

نقلت وكالة رويترز عن مديرة موقع سايت للاستخبارات، الخميس، قولها إن تنظيم القاعدة أعلن مقتل أحد قادته العسكريين، ويدعى صالح بن سالم بن عبيد عبولان، في ضربة أميركية باليمن.
وقالت ريتا كاتز، مديرة الموقع الذي يراقب أنشطة جماعات مسلحة على الإنترنت، إن ما يعرف بـ"تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، لم يذكر أي تاريخ أو مكان يتعلقان بمقتل عبولان.
ويعرف عبولان باسم "أبو عمير الحضرمي"، وكان من بين مساعدي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وأشارت كاتز إلى تقارير على تويتر عن غارة جوية أميركية أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي تنظيم القاعدة يوم 14 نوفمبر الماضي.
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