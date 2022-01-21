نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل الشخصي البنك الراجحي 1443 وشروط الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل الشخصي البنك الراجحي هي عبارة عن تقنية قام البنك بتقديمها إلى العملاء الحاليين والجدد من أجل معرفة قيمة تمويل الراجحي الجديد 2022 وما هي الشروط أيضًا المطلوبة من أجل الحصول على تمويل الراجحي للقطاع الخاص والتي تظهر عند إدخال قيمة الرواتب الشهرية التي يحصل عليها الراغبين في الحصول على القرض، وسوف نوفر لكم آلية استخدام حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي وما هي الخدمات المقدمة مثل رقم الراجحي ٢٤ ساعة خدمة العملاء.

حاسبة التمويل الشخصي البنك الراجحي

هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي قام البنك بتقديمها إلى عملائه في كافة المدن السعودية، وذلك للتيسير عليهم، ويمكن استخدام حاسبة التمويل الشخصي البنك الراجحي من خلال التالي:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية البنك الراجحي السعودي (alrajhibank.com.sa).

النقر على خيار حاسبة التمويل الشخصي.

ستظهر لك جميع المعلومات التي تخص معايير الأهلية للحصول على التمويل.

وفي النهاية ستجد حاسبة التمويل، فينبغي أن تقوم بإدخال البيانات بها، مثل الجنسية والقطاع الوظيفي.

يتم إدخال قيمة الرواتب الشهرية لكلا القطاعات ثم كتابة فترة سداد التمويل وقيمة الأقساط المتاح تقديمها إلى البنك خلال الشهر الواحد.

بعد ذلك ستظهر بيانات عديدة تخص التمويل، من بينها قيمة الحد الأقصى المسموح بها، وإجمالي القيمة الخاصة بالتمويل وهامش الربح وكافة التفاصيل الأخرى أيضًا.

شروط الأهلية للتمويل الشخصي البنك الراجحي

أما عن الشروط التي وضعها البنك لكي يقوم بتقديم التمويل إلى عملاءه في المملكة وخصوصًا التمويل الشخصي فهي كالتالي:

حدد البنك العمر بألا يكون أكثر من 60 سنة لمن كان ملتحق بأحد الوظائف وفي حال كان متقاعد فينبغي ألا يكون سنه أكثر من 70 سنة عند الانتهاء من السداد.

وقد أكد البنك على ضرورة تقديم طلب التمويل لمن كان يعمل في أحد الشركات والجهات التي اعتمدها رسميًا، على ألا يكون الدخل الشهري للموظفين أقل من الألفين ريال سعودي، ويُمنح التمويل أيضًا للمقيمين الحاصلين على إقامة سارية، ولكن بشرط أن تكون رواتبهم لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي في القطاعين الحكومي والخاص، مع ضرورة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.