نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الراجحي ٢٤ ساعة خدمة العملاء وآلية رفع شكوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الراجحي ٢٤ ساعة خدمة العملاء هو الرقم المجاني الذي قدمه مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية لكي يسعى إلى تسهيل الحصول على معلومات عن قروض بنك الراجحي الشخصية وأيضًا معرفة ما هي طريقة فتح حساب في بنك الراجحي إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك، ويمكن استخدام رقم بنك الراجحي للشكاوى المجاني للاستفسار عن فشل العمليات المختلفة ومن بينها السحب والإيداع، وسوف نوفر لكم رقم بنك الراجحي المجاني ويمكن استخدامه في معرفة آلية استخدام حاسبة التمويل الشخصي البنك الراجحي.

رقم الراجحي ٢٤ ساعة خدمة العملاء

يمكن التواصل مع رقم الراجحي ٢٤ ساعة خدمة العملاء لإجراء استعلام عن أي خدمة من الخدمات التي يوفرها البنك لجميع العملاء، وذلك من خلال الاتصال على رقم 920003344 من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها أيضًا للمقيمين في أي دولة عربية أو أي دولة أجنبية.

والعملاء الجُدد يمكنهم الاتصال أيضًا على رقم البنك الجديد للاستعلام عن أقرب الفروع ورفع الشكاوى والمقترحات، ومعرفة ما هي الخدمات الإلكترونية والمصرفية التي يوفرها البنك من خلال الاتصال على رقم 8001241222.

رفع شكوى إلى بنك الراجحي

ومن أجل رفع الشكاوى أو الاستعلام عن طلب ومعرفة جميع الخدمات التي يوفرها البنك يمكن استخدام نموذج الشكاوى والمقترحات المتوفرة من خلال موقع مصرف الراجحي من خلال اتباع التالي:

الدخول إلى مصرف الراجحي الإلكتروني (alrajhibank.com.sa).

النقر على خيار رفع شكوى من أسفل الصفحة.

سيظهر لك في الحال نموذج التواصل والذي يحتوي على خانات فارغة لا بد من إدخال المعلومات المطلوبة بها مثل كتابة اسمك والجنسية ورقم الهوية الوطنية.

ويليها إدخال بيانات التواصل، مثل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال الشخصي الثابت.

يتم كتابة بيانات الطلب أو الشكوى أيضًا، مع ضرورة رفع الوثائق التي تؤيد الشكاوى أو الطلب من خلال خانة المرفقات التي تظهر لك من خلال الموقع.

بعد الانتهاء والتأكد من صحة ما قمت بإدخاله، يتم النقر على خيار إرسال في نهاية النموذج، وعن التواصل معك أو الرد على الشكوى أو المقترح أو الطلب فإنها تتم عقب الانتهاء من النظر فيها والتأكد من صحتها.