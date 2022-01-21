البرازيل تسجل أكثر من 168 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل خلال الساعات ال24 الماضية, 168495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و350 حالة وفاة.



جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل خلال الساعات ال24 الماضية, 168495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و350 حالة وفاة. وأفادة وزارة الصحة البرازيلية أمس بأن العدد الإجمالى للاصابات فى البلاد بلغت 23 مليونا و585243 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 622205.

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