2461 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس فى البلاد بلغت 67903759 إصابة، و‏الوفيات 853230.‏

وفى وقت سابق، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 315 مليونا و390 ألفا و402 حالة.

وذكرت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و510 آلاف و327 وفاة.