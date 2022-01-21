2461 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس فى البلاد بلغت 67903759 إصابة، والوفيات 853230.
وفى وقت سابق، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 315 مليونا و390 ألفا و402 حالة.
وذكرت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و510 آلاف و327 وفاة.
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