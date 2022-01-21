بريطانيا: الهجوم على أوكرانيا سيؤدى إلى أزمة طويلة

جدة - نرمين السيد - وقالت تراس فى كلمة أمام معهد لوى للأبحاث فى سيدنى بأستراليا، إن "الهجوم سيؤدى فقط إلى أزمة طويلة وضحايا بشرية، كما نعرفه من خبرة الحرب الأفغانية السوفيتية والنزاع فى الشيشان".

وادعت بأن "الكرملين لم يتخذ العبر من دروس التاريخ".

ودعت الوزيرة موسكو إلى "مفاوضات بناءة" بشأن الحشد العسكرى الروسى المزعوم على حدود أوكرانيا.

واتهمت روسيا والصين بأنهما تحاولان "تصدير الديكتاتورية حول العالم"، على حد تعبيرها.

وأكدت على ضرورة العمل مع الشركاء مثل أستراليا وإسرائيل واليابان وإندونيسيا والهند والآرين، لتقريب المزيد من الدول إلى "الديمقراطية والأسواق الحرة".

يذكر أن روسيا كانت رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن "الحشد العسكري" المزعوم على حدود أوكرانيا ونفت وجود أى خطط لديها لشن "الهجوم" عليها.