نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 1443 رابط التسجيل في الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل الخدمات العديدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمساعدة كافة للمواطنين السعوديين في توفير حياة كريمة ورفع مستوى المعيشة، وفي ظل الرؤية التي وضعتها المملكة في تطوير المملكة تقدم خدمة سكني، هذه الخدمة التي توفر وحدات سكنية للأسر محدودة الدخل والفقيرة التي لا تملك مسكن للعيش به توفر لهم منصة سكني وحدات سكنية، كما تقدم الخدمة مساعدات مالية للأسر التي تتوفر به الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم دعم مادي شهري يساندهم في أعباء الحياة ويوفر لهم حياة كريمة، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الدعم لمستحقيه.

موعد صرف الدعم السكني السعودي لشهر يناير 2022

يتساءل الآلاف من المواطنين المستفيدين من دعم سكني عن موعد صرف دعم سكني لمستحقيه، حيث أعلنت الإسكان السعودية عن موعد صرف الدعم وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي على أن يكون موعد صرف الدعم لهذا الشهر هو يوم الإثنين الموافق 21 من جمادي الآخر 1443 ھ.

لقد حرصت وزارة الإسكان على تحديد موعد صرف الدعم السكني في يوم محدد ولكى لا يتعارض هذا الموعد مع موعد صرف الخدمات الأخرى وينتج عن هذا تجمعات على المصارف الآلية لسحب الدعم، كنا نوهت الوزارة على أنه قد يتأخر موعد الصرف يوم أو تقديمه يوم أذا وافق إجازة رسمية.

رابط التسجيل في دعم سكني السعودي

لكي تستطيع الاستفادة من دعم سكني التي تقدمه وزارة الإسكان لابد من تطابق الشروط التي حددتها الوزارة و أيضا لابد من التسجيل إلكتروني من خلال منصة سكني، وخطوات التسجيل هي: