كورونا حول العالم.. 338.52 مليون إصابة والوفيات تقارب الـ 6 ملايين

ووفقًا لـ "رويترز" التى استندت فى هذه الإحصائية إلى بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين، سجلت 210 دول ومناطق حول العالم إصابات بفيروس كورونا، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى مقاطعة ووهان بالصين فى ديسمبر 2019.
وفى السياق ذاته، سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 930 ألفًا و765 إصابة جديدة و 2461 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس فى البلاد بلغت 67903759 إصابة، والوفيات 853230.
وسجلت البرازيل خلال الساعات ال24 الماضية، 168495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و350 حالة وفاة.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أمس بأن العدد الإجمالى للاصابات فى البلاد بلغت 23 مليونا و585243 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 622205.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.
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