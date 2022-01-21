الشرطة الكندية تعثر على جثث مجمدة على الحدود مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان السلطات: "عثرت الشرطة فى مقاطعة مانيتوبا الكندية فى 19 يناير على أربعة أشخاص مجمدين، بينهم طفل، على الحدود مع الولايات المتحدة. تم العثور على جميع الجثث على بعد حوالى 12 مترا من الحدود الأمريكية".
وأوضح البيان أن الشرطة عثرت فى البداية على ثلاث جثث على الحدود، تعود لرجل وامرأة وطفل. وبعد مرور بعض الوقت، تم العثور على جثة صبى فى مكان قريب. تم العثور على جميع الجثث على بعد حوالى 12 مترا من الحدود الأمريكية.
ووفقا للبيانات الأولية، مات الأشخاص الأربعة بسبب انخفاض حرارة أجسادهم، إذ انخفضت درجة الحرارة فى مانيتوبا إلى 23 درجة تحت الصفر.
وناشد رئيس شرطة مانيتوبا ، جين ماكلاتشي، السكان بعدم التنقل فى ظل هذه الأجواء الباردة، وقال:"أريد أن أناشد أى شخص يفكر فى عبور الحدود فى مانيتوبا، متجها جنوبا أو شمالا، ألا يفعل ذلك. لا تستمع إلى أى شخص يخبرك أنه يمكنه إيصالك إلى وجهتك بأمان وسلام. هذا ليس صحيحا".
وفى وقت لاحق تناقلت وسائل الإعلام أن مكتب المدعى العام اتهم أحد سكان فلوريدا بتهريب البشر.
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