كوريا الجنوبية تسجل 6769 إصابة بكورونا و21 وفاة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية أن من بين الإصابات الجديدة يوجد 6482 إصابة محلية، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلاد ارتفعت إلى 719 ألفا و269 إصابة و6501 حالة وفاة.

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