غموض يلف مصير 14 موريتانيا اعتقلوا في مالي

ذكرت تقارير إعلامية، الخميس، أن الجيش المالي اعتقل 14 موريتانيا، بينما كانوا يرتادون سوقا داخل الأراضي المالية.
وذكر موقع "صحراء ميديا" الموريتاني أن أهالي المعتقلين تلقوا المعلومة بشأن أنبائهم من "مصادر غير محايدة"، في إشارة إلى سكان في مالي على خلاف مع الجيش.
وأضاف الموقع أن دورية للجيش المالي رصدت المواطنين الموريتانيين في سوق أسبوعي يقع على بعد 80 كيلومترا من الحدود مع موريتانيا.
ولفت الموقع إلى أن السلطات في موريتانيا تجري محادثات مع نظيرتها في مالي للوقوف على حيثيات ما جرى.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن السلطات وعلى أعلى مستوى تتابع حادثة المواطنين الموريتانيين في مالي
وأثارت عملية الاعتقال حالة من الغضب في المناطق الموريتانية المحاذية للحدود مع مالي، ونظم مواطنون في مدينة عدل بكرو، جنوب شرقي البلاد، احتجاجا على ما حدث.
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