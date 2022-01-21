جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع لـ 342.5 مليون إصابة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و574 ألفا و351 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 69.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 38.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 23.5 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ860 ألفا و472 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ622 ألفا و476 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 487 ألفا و693 وفاة.