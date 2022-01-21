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عمر شويل - جدة الغندروة وصلت السعودية...ب 800 ريال أرخص عرض تقسيط سيارة لاندكروزر 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات مواصفات ومميزات خيالية - ثقفني
عرض تقسيط سيارة لاندكروزر 2022 بدون مقدم، يبحث الآن العديد من المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية عن أنواع السيارات المتميزة وتناسب كافة الأوقات وبالأخص أوقات السفر والتنقل وتعتبر سيارة تويوتا لاند كروز من أهم أنواع السيارات التي يترقبها الجميع في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت الشركة اليابانية إطلاق الإصدار الجديد للسيارة 2022، وتوفر الشركة فرصة كبيرة للتقسيط التي يجعلها مناسبة للجميع، ومن بينهم عروض شركة عبد اللطيف جميل لكافة العملاء الكرام.
عرض تقسيط سيارة لاندكروزر 2022 بدون مقدم
مواصفات ومزايا سيارة لاند كروزر 2022
- السيارة تأتي بمحرك من نوع تيربو وذات سعة 3.6 لتر كما أنها ذات عزم دوران يبلغ نحو 479 نيوتن.
- متوفر في سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 شاشة معلوماتية ذات قياس يصل نحو 12.3 بوصة، كما نها تدعم الكثير من وسائل الترفيه بداخل السيارة.
- السيارة تدعم العديد من أنظمة الحماية والأمان وبالأخص للقائد، فيوجد بها وسائد هوائية.
- يوجد بالسيارة كاميرا محاطه بكافة اتجاهات السيارة بكافة النواحي، من أهم خصائص السيارة أن يوجد بها مصابيح أمامية تعمل بالنهار عند الضباب أو تشويش الرؤية.
- كما أن السيارة مزودة بنظام تنبيه عند التعرض لتصادم، ويوجد بها نظام المحافظة على المسار واتباع السرعة وبها نظام خاص بالضوء العالي.
- كما أن سيارة تويوتا لاند كروز 2022 لها القدرة الهائلة بالسير الى الطرق الواعرة والصعبة والسير على الرمال والمنحنيات، وذلك الإصدار يعتبر من الإصدارات ذات الوزن الخفيف عن السابق.
- سعة محرك السيارة تصل نحو 2700 سي سي حيث أن المحرك يعمل بقدرة هائلة تصل حتى 160 حصان.
- المقاعد الموجودة بالسيارة بالصفوف الأولى والثانية تتسم بكبر الحجم وقد تم تصنيع المقاعد من أجود أنواع الجلود.
- السيارة تعمل بشاشة وهيكل منفصلين تماماً عن بعضهم.
- يوجد بالسيارة نظام إلكتروني ديناميكي يعمل على ضبط توازن السيارة حتى تكون ثابتة تماماً على كافة الطرق الصعبة.
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