غانا: انفجار هائل يدمر مئات المبانى ويقتل مواطنين غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وتظهر مقاطع فيديو التى بثتها وسائل إعلام محلية منطقة كبيرة مدمرة بفعل الانفجار، حيث تحولت المبانى إلى أكوام من الخشب والحطام، وشوهدت جثتان على الأرض مغطاتان بالغبار فى أحد المقاطع، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية.
كما أظهرت صورة نشرها عضو فى المجلس المحلى حفرة عميقة فى مركز الانفجار. وقال نائب المدير العام للمنظمة الوطنية لإدارة الكوارث فى غانا، سيجى ساجى أميدونو، إن الانفجار أدى لتدمير 500 مبنى. وقال مسؤول طوارئ لوسائل الإعلام المحلية إنه رأى 10 جثث.
وفى بيان لها، قال شرطة غانا، إن السلطات نصحت السكان "بمغادرة المنطقة إلى البلدات القريبة من أجل سلامتهم. وطلبت من البلدات القريبة فتح الأماكن العامة مثل الفصول الدراسية والكنائس لاستقبال الناجين".
ووفقًا لـ"رويترز"، فقد وقع الانفجار فى أبياتى عندما سقطت دراجة نارية أسفل شاحنة تنقل متفجرات مملوكة لشركة تسمى "ماكسام"، كانت فى طريقها إلى منجم "تشيرانو" للذهب الذى تشغله شركة "كينروس"، ومقرها تورونتو.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم شركة كينروس، إن الحادث وقع على بعد 140 كيلومترًا من المنجم.
وكتب رئيس غانا، نانا أكوفو ادو، عبر تويتر: "إنه حادث مأساوى حقًا"، معربًا عن خالص التعازى لأسر القتلى بالنيابة عن الحكومة.
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