الأمم المتحدة: المساعدات الغذائية بلغت أدنى مستوى فى تيجراى

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا"، فى تقريره الأخير حول الوضع الإنسانى فى إثيوبيا، إن "عمليات توزيع المواد الغذائية بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق فى تيجراى، حيث نفدت مخزونات الغذاء والوقود بالكامل تقريبا".
وأكدت المنظمة أنه بسبب المعارك، لم تكن هناك أى عمليات نقل ممكنة للمساعدات منذ 14 ديسمبر بين سيميرا عاصمة منطقة عفار المجاورة، وميكيلى عاصمة تيجراى، المحور الرئيسى للمساعدات الإنسانية.
وحسبما ذكر تقرير "أوشا"، علق أكثر من 2400 طن من المساعدات الغذائية، وكذلك المعدات فى سيميرا، إضافة إلى معاناة بسبب نقص حاد فى الوقود، حيث أنه لم يتم السماح بتوريد أى كمية من الوقود منذ 2 أغسطس، باستثناء شاحنتين تابعتين لبرنامج الغذاء العالمى.
وبحسب البيان، فإنه "وفقًا لبرنامج الأغذية العالمى، نفد الآن مخزون المواد الغذائية المدعمة لعلاج الأطفال والنساء الذين يعانون سوء التغذية".
وقال تقرير أوشا، إن "إجمالى 1338 شاحنة وصلت إلى المنطقة منذ 12 يوليو، وهو ما يمثل أقل من 10% من الشحنات المطلوبة لتلبية الحجم الهائل من الاحتياجات الإنسانية لـ5.2 ملايين شخص، أى 90% من سكان تيجراى".
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