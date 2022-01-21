نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون والنصر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة وترتيب جدول الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل ملعب نادي التعاون السعودي أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية موعد مباراة التعاون والنصر في الجولة أل 18 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، تلعب قبل هذه المباراة مباراة الهلال ضد الباطن، اللقاء اليوم لا يقبل القسمة على أثنين الفريقين يبحثان عن الفوز والثلاث نقاط صاحب الملعب والمباراة يريد الهروب من المنطقة الخطرة في الجدول والتقدم نحو المنطقة الدافئة والمنافس نادي النصر يلعب جميع مبارياته بهدف وحيد وهو الفوز من أجل الزحف نحو القمة وفيما يلي الموعد والقناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع للنصر.

موعد مباراة التعاون والنصر

12.40 الثانية عشر والنصف بتوقيت غرينتش العالمي

13.40 الواحدة وأربعون دقيقة ظهراً بتوقيت الجزائر المغرب تونس

14.40 الثانية وأربعون دقيقة بتوقيت كلاً من دول مصر السودان وليبيا.

15.40 الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة دولة قطر والبحرين والعراق وسوريا

القنوات الناقلة المباراة والمعلق

تنقل مباراة التعاون والنصر اليوم من خلال قنوات SSC الرياضية السعودية، وتحديداً قناة SSC HD / SD 5 ويعلق عليها المعلق السعودي عيسى الحربين، على التردد عالي الجودة والتردد العادي.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 16 12 2 2 14 13:33 20 38 2 الشباب 18 9 7 2 12 19:34 15 34 3 النصر 17 10 2 5 13 17:30 13 32 4 الهلال 16 8 6 2 14 19:28 9 30 5 ضمك 17 8 5 4 13 22:23 1 29 6 أبها 18 7 4 7 12 25:19 -6 25 7 الرائد 17 7 3 7 13 25:25 0 24 8 الفيحاء 17 5 7 5 13 14:14 0 22 9 الأهلي 17 4 7 6 13 23:21 -2 19 10 الإتفاق 18 4 7 7 12 30:24 -6 19 11 الطائي 17 6 1 10 13 27:16 -11 19 12 الفتح 17 4 6 7 13 23:21 -2 18 13 التعاون 17 4 5 8 13 34:29 -5 17 14 الفيصلي 16 3 7 6 14 25:17 -8 16 15 الباطن 17 3 6 8 13 20:13 -7 15 16 الحزم 17 2 5 10 13 22:11 -11 11

موعد مباراة التعاون والنصر في الدوري

يدخل نادي التعاون السعودي اللقاء وهو في المركز أل 13 برصيد 17 نقطة، جمعهم من لعب 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 وخسر في 8 مباريات كاملة، سجل لاعبوه 29 هدف وتلقت شباكه 34 هدف، بينما العالمي نادي النصر السعودي يدخل المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة، من خوض 17 مباراة أنتصر في 10 وتعادل في 2 وخسر 5 مباريات، سجل مهاجموه 30 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

التشكيل المتوقع للنصر في المباراة اليوم

حراسة المرمى :- وليد عبد الله.

خط الدفاع :- منصور الشمري، فونيس موري، سلطان الغنام، عبد الإله العمري.

خط الوسط :- علي الحسن، مشاريبوف، عبد الله الخيبري، تاليسكا، خالد الغنام.

الهجوم :- عبد الفتاح أدم.

بطاقة المباراة