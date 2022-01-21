قرقاش: الإمارات تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن بلاده تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تنتهجها ميليشات الحوثي الانقلابية، بحسب أفادت وكالة أنباء الإمارات، الجمعة.

وجاءت تصريحات قرقاش خلال اتصال هاتفي تلقاه، مساء الخميس، من هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

واستعرض قرقاش في الاتصال طبيعة الهجوم الإرهابي الذي قامت به الميليشيات الحوثية على أهداف مدنية في دولة الإمارات.

وشدد على أن "الإمارات تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها، وستمارس هذا الحق للدفاع عن نفسها ومنع الأعمال الإرهابية التي تنتهجها جماعة الحوثي التي تتمدد منذ 3 سنوات".

وقال إن ميليشيات الحوثي "ترفض كافة دعوات وقف إطلاق النار والانخراط في الحل السياسي للأزمة، وهذا ما يؤكده الهجوم الآثم وغير المبرر على أهداف مدنية في الإمارات وقبله حادث القرصنة ضد السفينة الإغاثية "روابي" في تهديد واضح لخطوط الملاحة البحرية الدولية".

وشدد على "ضرورة وجود موقف قوي وحازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت وتوسع الأعمال الإرهابية للمليشيات الحوثية، وخروجها على القوانين والاتفاقات الدولية، ومنها الخرق الواضح لاتفاق ستوكهولم الذي تقوم به دون أي رادع، حيث حولت ميناء الحديدة إلى ميناء للقرصنة البحرية وتمويل الحرب واستغلاله عسكرياً".

وقال قرقاش إن دولة الإمارات مستمرة في دعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والحل السياسي، إلا أنها ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية على ترابها.

وأعرب عن شكره وتقديره للتضامن العالمي الواسع مع دولة الإمارات في وجه الإرهاب الحوثي، حيث بلغ عدد الدول والمنظمات الدولية المتضامنة أكثر من 100، داعياً إلى موقف واضح من الأمم المتحدة تجاه الأعمال الإرهابية والعدائية التي تقوم بها المليشيات الحوثية سواء تجاه الشعب اليمني أو دول المنطقة علاوة على تهديدها للملاحة البحرية الدولية.