كندا: العثور على جثث مجمدة قرب الحدود مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت سلطات مانيتوبا: "عثرت الشرطة الكندية فى مقاطعة مانيتوبا الكندية فى 19 يناير على أربعة أشخاص مجمدين، بينهم طفل، على الحدود مع الولايات المتحدة وعلى بعد حوالى 12 مترا من الحدود الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "الشرطة عثرت فى البداية على ثلاث جثث على الحدود، تعود لرجل وامرأة وطفل وبعد مرور بعض الوقت، تم العثور على جثة صبى فى مكان قريب".
وقالت البيانات الأولية، إن الأشخاص الأربعة ماتوا بسبب انخفاض حرارة أجسادهم، إذ انخفضت درجة الحرارة فى مانيتوبا إلى 23 درجة تحت الصفر. فيما اتهم مكتب المدعى العام أحد سكان فلوريدا بتهريب البشر.
فيما ناشد رئيس شرطة مانيتوبا، جين ماكلاتشى، السكان بعدم التنقل فى ظل هذه الأجواء الباردة، وقال:"أريد أن أناشد أى شخص يفكر فى عبور الحدود فى مانيتوبا، متجها جنوبا أو شمالا، ألا يفعل ذلك. لا تستمع إلى أى شخص يخبرك أنه يمكنه إيصالك إلى وجهتك بأمان وسلام. هذا ليس صحيحا".
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