جدة - نرمين السيد - أكدت بريطانيا، اليوم الجمعة، أن الغرب سيقف صفًا واحدًا دفاعًا عن الديمقراطية أمام الدكتاتورية التى ترى أنها باتت أكثر سفورًا من أى وقت منذ الحرب الباردة، وذلك فى تحذير إلى الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والصينى شى جين بينج.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فمن المقرر أن تدلى وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، بكلمة أمام معهد لوى بمدينة سيدنى فى أستراليا، حيث ستحث الغرب على التكاتف فى مواجهة التهديدات العالمية، وعلى تعزيز العلاقات مع الديمقراطيات فى منطقة المحيطين الهندى والهادى و"التصدى للمعتدين فى العالم". كما أشارت الوكالة إلى مقتطفات من خطاب ليز تروس، التى تلقى كلمة عن تصرفات المعتدين فى العالم، مؤكدة أن تلك الديكتاتوريات "باتت أكثر سفورًا على نحو لم نشهده منذ الحرب الباردة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تحذر روسيا والصين: الغرب سيقف فى وجه الديكتاتورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.