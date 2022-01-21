مستشار ألمانيا يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا الوضع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقل بيان للحكومة الألمانية صدر اليوم الجمعة عن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية شتيفان هيبيشترايت قوله "إن الجانبين اتفقا على وجوب تفادى أى عدوان عسكرى روسى آخر ضد أوكرانيا"، وشددا على أنه يجب أن يكون واضحا أيضا أن على روسيا تحمل تكاليف باهظة وخطيرة فى مثل هذه الحالة.

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