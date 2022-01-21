لافروف: العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى مرحلة خطرة وحرجة

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة: "إن وصول العلاقات "الروسية - الأمريكية" إلى هذه النقطة يؤكد الحاجة الماسة إلى حوار موضوعى وخطوات جادة من قبل الأمريكيين وحلفائهم بخصوص تقديم ضمانات أمنية موثوقة إلى روسيا".
وتابع وزير الخارجية الروسى، أن النشاط العدوانى المستمر لحلف شمال الأطلسى على الجناح الشرقى والأعمال العدائية ضد بلدنا، بما فى ذلك التدريبات غير المجدولة والاقتراب الخطير من حدودنا ومناورات السفن الحربية والطائرات والوجود العسكرى فى الأراضى الأوكرانية أمر غير مقبول إطلاقا.
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