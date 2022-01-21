بريطانيا تنشر 30 جنديا من لواء العمليات الخاصة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وسائل الإعلام البريطانية، فقد وصلت مجموعة من نحو 30 جنديًا بريطانيًا إلى أوكرانيا لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام الأسلحة الجديدة المضادة للدبابات التى تبرعت بها المملكة المتحدة.

وأشارت التقارير إلى أن هؤلاء العسكريين البريطانيين ينتمون إلى فوج الحرس الخاص. وقال نائب وزير الدفاع البريطانى، جيمس هيبى: "إن المملكة المتحدة زودت أوكرانيا بعدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات".