نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً” موعد مباراة ضمك والأهلي اليوم في الدوري 2022/01/21 ترقب نتيجة مباراة ضمك والأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل نادي ضمك فريق أهلي جدة اليوم عندما يحين موعد مباراة ضمك والأهلي، على ملعب أستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية “المحالة”، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من المسابقة تلعب قبل المباراة مباراة النصر والتعاون في إطار نفس الجولة، المباراة اليوم يسعى كلال الفريقين فريق ضمك يتمسك بفرصة الدخول في المربع الذهبي، واللعب العام القادم في البطولات الأسيوية، وأهلي جدة قلعة الكؤوس يرغب في التقدم إلي الأمام، على أمل إنهاء الموسم في مركز يؤهله للمشاركة في بطولات الأندية الأسيوية وفيما يلي تفاصيل اللقاء.

موعد مباراة ضمك والأهلي اليوم

12.55 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

13.55 : بتوقيت دول تونس، الجزائر، المغرب.

14.55 : بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

15.55 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، العراق، سوريا، لبنان.

16.55 : مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القناة الناقلة مباراة ضمك والأهلي والمعلق

تنقل مباراة ضمك والأهلي اليوم من خلال شاشة قناة SSC HD 6، ويعلق عليها المعلق السعودي المتميز راشد الدوسري.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 16 12 2 2 14 13:33 20 38 2 الشباب 18 9 7 2 12 19:34 15 34 3 النصر 17 10 2 5 13 17:30 13 32 4 الهلال 16 8 6 2 14 19:28 9 30 5 ضمك 17 8 5 4 13 22:23 1 29 6 أبها 18 7 4 7 12 25:19 -6 25 7 الرائد 17 7 3 7 13 25:25 0 24 8 الفيحاء 17 5 7 5 13 14:14 0 22 9 الأهلي 17 4 7 6 13 23:21 -2 19 10 الإتفاق 18 4 7 7 12 30:24 -6 19 11 الطائي 17 6 1 10 13 27:16 -11 19 12 الفتح 17 4 6 7 13 23:21 -2 18 13 التعاون 17 4 5 8 13 34:29 -5 17 14 الفيصلي 16 3 7 6 14 25:17 -8 16 15 الباطن 17 3 6 8 13 20:13 -7 15 16 الحزم 17 2 5 10 13 22:11 -11 11

مباراة ضمك ضد الأهلي اليوم في الدوري

يدخل فريق ضمك اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في الترتيب برصيد 29 نقطة من لعب 17 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 4 مباريات، سجل مهاجموه 23 هدف وسكنت شباكه 22 هدف، بينما منافسة في لقاء اليوم فريق الأهلي قبل اللقاء يحتل المركز التاسع برصيد 19 نقطة، جمعهم من لعب 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في 6 مباريات سجل لاعبوه 21 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

ألتشكيل المتوقع لضمك ضد الأهلي

حراسة المرمى :- مصطفى زغبة.

الدفاع :- فاروق شافعي ــ كسيرجيو خافيير فيتور ــ عبد الله العمار ــ مهند أحمد النجعى.

خط الوسط :- عبد العزيز مجرشي – بدر محمد منشي – العربي هلال سوداني – عارف صالح الحيدر.

الهجوم :- ميجو ساكتاش ــ ايميليو زيلايا.

التشكيل المتوقع للأهلي اليوم

حراسة المرمى :- محمد الربيعي.

خط الدفاع :- أليوسكي، دانكلير، عبد الباسط هندي، محمد خبراني.

خط الوسط :- هيثم عسيري، عبد الرحمن غريب، محمد المجحد، نوح الموسى، فيليب.

الهجوم :- السومة.

بطاقة مباراة الأهلي وضمك