وزير خارجية العراق: عودة 4 آلاف مهاجر بشكل طوعى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية العراقية فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الجمعة - أن وزير الخارجية التقى على هامش زيارته إلى بروكسل، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يلفا جوهانسون، وبحث معها العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبى وسبل تعزيزها، لاسيما موضوع إعادة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبى بصورة طوعية.

وأضاف البيان، أن وزير الخارجية استعرض جهود الحكومة العراقية فى التعامل مع قضية الهجرة، والإجراءات التى اتخذتها من أجل إعادة العراقيين العالقين على حدود عدد من دول الاتحاد الأوروبى مثل بيلاروسيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، مشيرا إلى أن "العراق تمكن من إعادة نحو 4000 مواطن عراقى بواسطة 10 رحلات خاصة نظمتها الخطوط الجوية العراقية".

من جانبها، أكدت جوهانسون عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين، مثمنة دور العراق فى القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى، كما أكدت على الأهمية التى يوليها الاتحاد الأوروبى لمسألة التعاون والشراكة مع العراق، ورغبته فى استقراره وحرصه على تعميق أواصر العلاقات بين الجانبين.

وأشادت بجهود العراق فى التعاون مع الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء بإعادة مواطنيه العالقين على الحدود، مؤكدة أهمية التعاون من أجل تقليل الهجرة والحد من نتائجها الوخيمة على المهاجرين وعوائلهم الأمر الذى ينعكس إيجابا لتخفيف أزمة المهاجرين وتصدى الحكومة العراقية للهجرة غير الشرعية ومحاربة شبكات التهريب وتوفير كل ما يلزم لعودة المهاجرين طوعا واعتباره نموذجا يحتذى به فى مجال التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الهجرة.