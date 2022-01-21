موسكو تطالب الناتو بالانسحاب من رومانيا وبلغاريا

جدة - نرمين السيد - وكان الكرملين طالب حلف الناتو بضمانات ملزمة قانونا بوقف توسعه شرقا والعودة إلى حدود عام 1997. وردا على سؤال بشأن ما سيعنيه ذلك بالنسبة لبلغاريا ورومانيا اللتين انضمتا إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، بعد عام 1997، قالت الوزارة إن روسيا تريد سحب جميع القوات الأجنبية والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى من البلدين

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