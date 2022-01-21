أوكرانيا تتهم روسيا برفع عمليات تسليح للانفصاليين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أكد بيان لجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانى أن "قيادة القوات المسلحة الروسية تواصل تعزيز القدرات القتالية" للانفصاليين فى شرق أوكرانيا، متهمًا موسكو بتزويدهم بدبابات ومنظومات مدفعية وذخائر.

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