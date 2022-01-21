إصابة وزير الدفاع الإسرائيلى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتب جانتس: "أشعر أننى بحالة جيدة لأننى حصلت على التطعيم. وفى الأيام المقبلة سأشرف على شؤون الأمن من منزلى". وكانت إسرائيل أعلنت تقليص فترة العزل الإلزامى للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 5 أيام، وأثبتت الفحوص، مؤخرًا، إصابة أعضاء كبار آخرين فى الحكومة الإسرائيلية بفيروس كورونا، بينهم وزيرا الخارجية والمالية.

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