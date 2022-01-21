وفد من طالبان يطير إلى أوسلو لبحث الأزمة الإنسانية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية فى النرويج، اليوم الجمعة، أن وفدًا من حركة طالبان سيزور أوسلو فى الفترة بين 23 و25 يناير الجارى، حيث يعقد لقاءات حول الأزمة الإنسانية فى أفغانستان وحقوق الإنسان.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الخارجية النرويجية، فى بيان لها، إنه من المقرر أن يلتقى الوفد فى أوسلو مع ممثلين عن السلطات النرويجية ودولا حليفة أخرى، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدنى الأفغانى. وتلاحق عناصر حركة طالبات اتهامات بالتورط فى عمليات قتل خارج إطار القضاء لأفراد من قوات الأمن السابقين، بما يتنافى مع قرار العفو العام الذى أعلنه الملا هبة الله أخوندزاده، وكذلك قتل النساء والفتيات فى نقاط التفتيش الخاصة بحركة طالبان، إضافة إلى قتل الرياضيات من بنات أفغانستان.

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