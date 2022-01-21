ارتفاع القتلى فى اشتباكات سجناء داعش مع حراس سجن جويران إلى 25 قتيلاً

جدة - نرمين السيد - أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، سقوط 25 قتيلاً حتى الآن جراء أعمال العنف المتواصلة فى سجن غويران ومحيطه منذ مساء أمس الخميس، فى ظل استمرار المعارك بين سجناء داعش وقوات مكافحة الإرهاب وحراس السجن من جانب آخر، حسبما أفادت مصادر محلية.





ووفقًا للمرصد السورى، تمكن سجناء تنظيم داعش الإرهابى من السيطرة على معظم السجن بعد سيطرته على أسلحة وذخائر الحراس السجن، فيما تحاول القوى العسكرية استعادة زمام الأمور، فى أعنف هجوم للتنظيم منذ إنهاء سيطرته على مناطق مأهولة بالسكان.

ووثق المرصد السورى مزيدًا من الخسائر البشرية، حيث ارتفع تعداد قتلى الأسايش وحراس السجن إلى 18، ممن قضوا جميعا بالأحداث التى تشهدها المنطقة، وسط معلومات عن قتلى آخرين.

ويضم سجن غويران نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم داعش، وهو أكبر سجن للتنظيم فى العالم أجمع. فيما أكد المرصد السورى مقتل 6 من تنظيم داعش، ومدنى واحد على الأقل، قضوا جميعا بأعمال العنف التى تشهدها منطقة سجن غويران بالحسكة.

فيما تمكنت القوى العسكرية من إلقاء القبض على اثنين من أصل 5 من تنظيم داعش، ممن فروا من سجن غويران، مستغلين الأحداث الجارية هناك، فيما لايزال مصير البقية مجهول حتى اللحظة، كما لم يعلم إلى الآن هويتهم وجنسياتهم فيما إذا كانوا قيادات فى التنظيم أو عناصر.