ووفقًا للمرصد السورى، تمكن سجناء تنظيم داعش الإرهابى من السيطرة على معظم السجن بعد سيطرته على أسلحة وذخائر الحراس السجن، فيما تحاول القوى العسكرية استعادة زمام الأمور، فى أعنف هجوم للتنظيم منذ إنهاء سيطرته على مناطق مأهولة بالسكان.
ووثق المرصد السورى مزيدًا من الخسائر البشرية، حيث ارتفع تعداد قتلى الأسايش وحراس السجن إلى 18، ممن قضوا جميعا بالأحداث التى تشهدها المنطقة، وسط معلومات عن قتلى آخرين.
ويضم سجن غويران نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم داعش، وهو أكبر سجن للتنظيم فى العالم أجمع. فيما أكد المرصد السورى مقتل 6 من تنظيم داعش، ومدنى واحد على الأقل، قضوا جميعا بأعمال العنف التى تشهدها منطقة سجن غويران بالحسكة.
فيما تمكنت القوى العسكرية من إلقاء القبض على اثنين من أصل 5 من تنظيم داعش، ممن فروا من سجن غويران، مستغلين الأحداث الجارية هناك، فيما لايزال مصير البقية مجهول حتى اللحظة، كما لم يعلم إلى الآن هويتهم وجنسياتهم فيما إذا كانوا قيادات فى التنظيم أو عناصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع القتلى فى اشتباكات سجناء داعش مع حراس سجن جويران إلى 25 قتيلاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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