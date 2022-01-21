زال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم، أن الهزة الأرضية وقعت فى تمام الساعة 3:42 مساءً (بالتوقيت المحلى للبلاد)، على عمق 60 كيلو مترًا من سطح الأرض، كما وقع مركز الزلزال على بعد 58 كيلو مترًا جنوب شرقى مدينة تشامباى بمنطقة الحدودية بين الهند وميانمار.
ولم ترد حتى الآن، أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية إثر الزلزال الذى شعر به سكان فى ولايات "مانيبور، وآسام، والبنغال الشمالية الواقعة جميعها شمال شرقى البلاد".
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