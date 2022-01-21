الخارجية الأمريكية: ملتزمون بمسار الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات مع روسيا

وقال بلينكن: "نحن ملتزمون بمسار الدبلوماسية والحوار لمحاولة حل خلافاتنا، ولكننا ملتزمون أيضا، إذا ثبت أن ذلك مستحيلا وقررت روسيا أن تواصل العدوان ضد أوكرانيا، برد موحد وسريع وقاس".
وأضاف بلينكن أن هذه المحادثات هى جزء من الجهود الجارية لتخفيف حدة التوترات ومنع المزيد من العدوان الروسى ضد أوكرانيا.
وأشار وزير الخارجية الأمريكى إلى أنه يأمل ويتوقع أن يتم اختبار ما إذا كان مسار الدبلوماسية والحوار لايزال مفتوحا، مشددا على التزامه بالسير فى هذا المسار وحل الخلافات سلميا.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إنه يتوقع ردا ملموسا على مطالبنا الأمنية.
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