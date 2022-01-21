بيل جيتس ورئيس وزراء باكستان يبحثان التعاون لمكافحة وباء كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الثنائى للتعامل الجائحة العالمية وشلل الأطفال والأمراض الأخرى فى باكستان. وأعرب عمران خان عن تقديره للعمل الذى تقوم به مؤسسة بيل مليندا جيتس لمحاربة الفقر وجائحة كورونا وعدم المساواة عبر العالم وخاصة شراكتها مع باكستان لمكافحة مرض شلل الأطفال، وجدد عمران خان عزم حكومته لاستئصال مرض شلل الأطفال فى البلاد.

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