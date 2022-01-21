عمليات غرب نينوى تطمئن العراق: لا خطر من الإرهابيين الفارين من سجون سوريا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال قائد عمليات غرب نينوى، اللواء الركن جبار الطائى: إن "الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل كامل من خلال جاهزية القوات الأمنية فى منع تسلل الإرهابيين من سوريا، مؤكدا أن"هناك استعداد وجاهزية كاملة لصد أى حالة تسلل خصوصا فى ظل التعاون الكبير من قبل المدنيين فى مناطق المسؤولية".

وأضاف الطائى، أن"الحدود الإدارية الممتدة على نحو 266 كيلومترا لمحافظة نينوى مؤمنة اليوم بشكل كامل، ولم تشهد الحدود وضعًا مستقرًا كالوضع الحالى، حيث إن مانع الحماية ممتد على طول الحدود بشكل كامل، ويتكون من ثلاثة خطوط: الخط الأول هو الخندق الشرقى بعرض 3 أمتار وعمق 3 أمتار ،وهنالك خلفه مانع سلكى من النوع الفاخر أيضا،بالإضافة الى أن الخط الثالث يتكون من سياج (بى آر سى) من النوع المستخدم لحماية البساتين والحدائق، ما يمنع العبور".

كما أشار قائد عمليات غرب نينوى إلى أن "القطعات الأمنية على جاهزية واستعداد بأعلى المستويات حيث إن قيادة قوات حرس الحدود تمسك الخط الأول بعد مانع الحماية وتشغل أبراج الحراسة المعززة بالأسلحة الساندة ،ومراقبة الكاميرات الحرارية التى تمكن من كشف أصغر التفاصيل، وبعد الخط الأول الذى تمسكه قيادة قوات حرس الحدود حسب البروتوكلات الدولية هنالك خط دفاع 3 تقوم قيادة عمليات غرب نينوى باشغال قطاعات الجيش فيه، وهو ممتد على طول الحدود أيضا، فضلا عن الخطوط الساندة الموجودة ضمن الحدود".

وأكد المسؤول العراقى على وجود تعاون وتنسيق عال من قبل طيران الجيش والقوة الجوية والمدفعية بكافة أنواعها، من خلال تبادل ضباط الارتباط، ووسائل وشبكات الاتصالات اللاسلكية التى تعمل معا.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين سجناء غويران الذين يصل عددهم إلى 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم داعش، مع حراسة السجن وقوات مكافحة الإرهاب، حيث أسفرت الاشتباكات عن سقوط 25 قتيلا، وفرار العديد من سجناء التنظيم الإرهابى.