تونس تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، تزايدت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا فى تونس لتتجاوز عتبة الـ9 آلاف إصابة، منذ 19 يناير الجارى، فى حين ارتفعت الإصابات إلى 12 ألف حالة خلال اليومين السابقين.
ووصلت نسبة التحاليل الإيجابية إلى 34% من بين الاختبارات المنجزة على 28830 شخص أول أمس الأربعاء، فى حين يبلغ عدد المرضى المحتجزين فى المستشفيات 613 مصابا، فيما يرقد فى أقسام العناية المركزة 148 مريضًا، و30 يخضعون لأجهزة التنفس الصناعى.
وقال وزير الصحة التونسى، على المرابط، فى وقت سابق، إن "الوزارة زادت من عدد الأسرة فى المستشفيات ومادة الأوكسجين، تحسبًا لزيادة نسبة الإيواء للمرضى".
وتأمل تونس فى تفادى الأزمة الوبائية الخطيرة، التى اجتاحت البلاد منذ الصيف الماضى، وتسببت فى أعداد قياسية من المصابين والوفيات وضغط شديد على المستتشفيات المتداعية أصلاً.
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