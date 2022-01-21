ارتفاع وفيات كورونا بإفريقيا إلى أكثر من 235 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى القارة، ارتفع إلى 10 ملايين و485 ألفا و879 حالة إصابة، كما سجلت 235 الفا و225 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.





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