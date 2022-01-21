الأردن يدين الهجوم الإرهابى بمحافظة ديالى العراقية

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول فى بيان أوردته وكالة بترا الأردنية، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابى الجبان، مشددا على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب العراق فى مواجهة كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، معربا عن أحر التعازى لذوى الضحايا.

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