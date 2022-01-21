الجيش العراقى يتوعد الإرهابيين برد قاس على حادث العظيم بديالى

جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن "قيادة العمليات المشتركة تنعى استشهاد ضابط وعدد من الرتب والجنود من أبطال السرية الأولى فى لواء المشاة الثانى بالفرقة الأولى فى الجيش العراقى بمنطقة أم الكرامى بناحية العظيم"، مؤكدا حتمية القصاص العادل من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث الغادر وأنه سيكون قريبا وقاسيا.

وكان مصدر أمنى عراقى أفاد، فى وقت سابق اليوم، بمقتل 11 عنصرا بينهم ضابط برتبة ملازم من أفراد الجيش العراقى فى منطقة حاوى العظيم بمحافظة ديالى جراء حادث إرهابى من قبل عصابات داعش الإرهابية.