أنجيلا ميركل ترفض منصب الرئيس الفخرى للحزب المسيحى الديمقراطى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لمحطة "آر تى إل" الألمانية التلفزيونية، قال لاشيت: "أنجيلا ميركل توصلت إلى قرار"، محيث وصفت المستشار الألمانية السابقة ذلك القرار بأنه "أمر لم يعد يتوافق مع العصر".

وأشار لاشيت إلى أنه "ليس لدينا رئيس فخرى هذا تقليد من الماضى، وليس موجودًا الآن على المستوى الاتحادى".

وقال رئيس الحزب المسيحى الديمقراطى، إن "آخر رئيس فخرى للحزب هو هيلموت كول، الذى استقال بعد ذلك من الرئاسة الفخرية"، حيث كان المستشار الأسبق كول تخلى عن رئاسته الفخرية للحزب عام 2000، بعد فضيحة تبرعات.