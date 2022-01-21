بوتين ونظيره الفنلندى يناقشان آفاق حل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان للكرملين الروسى وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية أنه "عند مناقشة آفاق حل الأزمة الداخلية فى أوكرانيا، سلط الطرفان الضوء على أهمية التنفيذ المتسق والكامل لمجموعة تدابير مينسك لعام 2015، حيث لا يوجد بديل عنها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتسوية المشكلة".

ووفقا للكرملين، أشار الرئيس الروسى إلى أن "كييف لا تزال تتجنب الحاجة إلى تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك، التى تنص بشكل خاص على إجراء حوار مباشر مع دونيتسك ولوهانسك وإلى خطوات لترسيخ الوضع الخاص لدونباس فى الدستور".

وتستند الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمى للنزاع فى دونباس على اتفاقيات مينسك، والتى تشمل بشكل خاص تحركات لإعلان وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة وإعلان العفو واستعادة الروابط الاقتصادية وإجراء إصلاح دستورى فى أوكرانيا من خلال الحوار مع دونيتسك ولوهانسك، والتى تهدف إلى إضفاء اللامركزية على السلطة وتوفير وضع خاص لبعض المناطق فى تلك المنطقتين، ومع ذلك فقد توقفت عملية التفاوض فى الواقع بسبب رفض كييف - بحسب وكالة تاس- تنفيذ البنود السياسية لاتفاقات مينسك.

وعلى وجه الخصوص، تحجم كييف عن بناء أى حوار مباشر مع دونيتسك ولوهانسك وتكريس الوضع الخاص للمنطقة فى الدستور وتطالب كييف بالسيطرة على حدود دونباس مع روسيا قبل تنفيذ البنود السياسية للاتفاقيات.